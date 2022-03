Microsoft avrebbe pagato $5-10 milioni per avere Guardians of the Galaxy su Xbox Game Pass

Microsoft avrebbe pagato tra i 5 e i 10 milioni di dollari per ottenere Guardians of the Galaxy su Xbox Game Pass, secondo un analista del settore.

David Gibson, analista senior presso MST Financial, ha stimato che Square Enix è stata pagata circa $ 5-10 milioni per portare la sua avventura sul servizio.

Sebbene questa cifra non sia mai stata confermata ufficialmente, Gibson afferma che si tratta di una stima basata su "discussioni con Square Enix e altri". Gibson si occupa di Square Enix come analista da 15 anni.

Microsoft in genere mantiene riservati i termini degli accordi per Xbox Game Pass, quindi la stima di Gibson, se accurata, potrebbe far luce anche su accordi per titoli più grandi.

Keep in mind that MSFT paid about US-m for Guardians of the Galaxy to be on Games Pass... that is like per game when retail is . Ok that is all profit but not too many publishers will be doing that given the low economics from Game Pass. — David Gibson (@gibbogame) March 26, 2022

Guardians of the Galaxy si è unito a Xbox Game Pass il mese scorso. Nonostante l'accoglienza positiva dei fan, Square Enix ha dichiarato che le vendite del suo gioco "hanno deluso le aspettative iniziali".

Nelle diapositive dopo il briefing sui risultati tenutosi a febbraio, il presidente dell'azienda Yosuke Matsuda ha dichiarato che il gioco non ha venduto come sperava la compagnia.

"Nonostante le ottime recensioni, le vendite del gioco al lancio hanno deluso le nostre aspettative iniziali", ha affermato Matsuda. "Tuttavia, le iniziative di vendita che abbiamo avviato a novembre 2021 hanno portato a una crescita delle vendite e intendiamo lavorare per continuare ad espandere le vendite per compensare il lento avvio del titolo".

Fonte: VGC.