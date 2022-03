Microsoft potrebbe aver accidentalmente svelato 'PlayStation Game Pass'?

Nella giornata di ieri Phil Spencer e Sarah Bond di Microsoft hanno parlato durante la GDC di servizi e ovviamente Xbox Game Pass. Nella conferenza i due leader hanno snocciolato i giganteschi numeri del servizio che continua ad attrarre i giocatori.

Tuttavia, alcuni occhi di falco di ResetEra hanno scoperto una piccola affermazione di Sarah Bond che potrebbe aver svelato il rivale di Xbox Game Pass, ovvero questo misterioso progetto chiamato con il nome in codice Spartacus. Bond stava discutendo dei servizi in abbonamento e dei loro vantaggi quando ha detto: "Sony ha annunciato i suoi servizi in abbonamento".

Sony non ha confermato ufficialmente Spartacus, ma è stato riportato da numerose importanti pubblicazioni e giornalisti dopo che Jason Schreier di Bloomberg ne ha rivelato l'esistenza. Si dice che il servizio in abbonamento sarà rivelato non appena questa primavera e abbiamo visto indicazioni - come PS Plus e PS Now che si sono uniti per alcuni utenti - che Sony stia tramando qualcosa.

È possibile che Bond abbia scambiato i report come una conferma ufficiale, ma è anche possibile che, in quanto dirigente di alto profilo del settore, sappia cosa stia facendo Sony. Ciò che non sembra probabile, tuttavia, è che si riferisca agli abbonamenti PlayStation esistenti come alcune persone hanno ipotizzato perché PS Plus e PS Now certamente non sono stati solo annunciati e non sono una novità.

Non ci resta che attendere e vedere se Sony effettivamente annuncerà qualcosa a riguardo.

Fonte: PushSquare e ResetEra