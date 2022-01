Microsoft che acquisisce Activision Blizzard 'non viola la legge antitrust' per un esperto

Mentre molti hanno celebrato la recente acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, altri si sono detti contrari a questa mossa, affermando che questo accordo violerebbe la legge antitrust. Tuttavia, un analista ha sottolineato che probabilmente non è così e questo acquisto non sarà visto come una violazione.

E' indubbio che questa acquisizione prima dovrà essere valutata dai tribunali degli Stati Uniti, in un processo che si concluderà nel 2023. Tuttavia David Hoppe, managing partner dello studio legale di media e tecnologia con sede a San Francisco, noto come Gamma Law, ha ha sottolineato che Microsoft non sta violando le leggi antitrust, e questo sarà un processo simile a quello di Bethesda.

"L'acquisizione è un altro esempio della cosiddetta 'integrazione verticale' nell'industria dei videogiochi: un produttore di console (distributore) acquisisce uno sviluppatore di giochi (produttore). Naturalmente, questo è il più grande accordo di questo tipo nella storia dell'industria dei giochi, ma storicamente i tribunali statunitensi non sono stati disposti ad applicare principi antitrust restrittivi alle transazioni verticali".

"È difficile applicare i principi della concorrenza legale quando i 'prodotti' sono opere creative come i videogiochi, ciascuno dei quali è possibilmente unico e quindi non in concorrenza diretta" afferma Hoppe. "Sarebbe abbastanza ridicolo, a questo punto, provare a fare un caso antitrust sulla base del fatto che l'acquisizione comporterà una minore scelta per il consumatore nella categoria dei prodotti dei giochi sparatutto, ad esempio".

In questo senso, è stato detto che l'integrazione di King servirebbe a giustificare questo acquisto, poiché darebbe a Microsoft una grande presenza nel mercato mobile. Tuttavia, Hoppe vede anche uno svantaggio in questa acquisizione, in quanto offre ai dirigenti di Activision Blizzard una facile via d'uscita dai loro problemi.

"E' chiaro che i vincitori saranno probabilmente i dirigenti di Activision, che beneficiano di un'enorme distrazione dell'attenzione da un'enorme crisi e riceveranno sicuramente ricche buonuscite al momento giusto".

Fonte: IGN