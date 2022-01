Microsoft sgancia la bomba e acquisisce Activision Blizzard per $70 miliardi

Microsoft sta acquisendo Activision, il travagliato editore di Call of Duty, World of Warcraft e Diablo. L'accordo valuterà Activision per 68,7 miliardi di dollari. È la più grande spinta di Microsoft nei giochi e la società afferma che sarà la "terza società di giochi per fatturato, dietro Tencent e Sony" una volta concluso l'accordo.

Microsoft prevede di aggiungere molti dei giochi di Activision su Xbox Game Pass una volta concluso l'accordo. Con l'acquisizione di Activision, Microsoft pubblicherà presto franchise come Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty e Candy Crush. "A breve, offriremo il maggior numero possibile di giochi Activision Blizzard all'interno di Xbox Game Pass e PC Game Pass, sia nuovi titoli che giochi dall'incredibile catalogo di Activision Blizzard", afferma Phil Spencer, capo di Xbox.

"Come squadra, siamo in missione per estendere la gioia e la comunità del gioco a tutti sul pianeta. Sappiamo tutti che il gioco è la forma di intrattenimento più vivace e dinamica al mondo e abbiamo sperimentato il potere della connessione sociale e dell'amicizia che il gioco rende possibile. Mentre perseguiamo questa missione, è incredibilmente emozionante annunciare che Microsoft ha accettato di acquisire Activision Blizzard" si legge nel comunicato ufficiale.

"In tutto il mondo, non c'è luogo di divertimento e connessione più eccitante dei videogiochi. E non c'è mai stato un momento migliore per giocare di adesso. Mentre estendiamo la gioia e la comunità del gioco a tutti, non vediamo l'ora di dare il benvenuto a tutti i nostri amici di Activision Blizzard in Microsoft Gaming".

Fonte: Xbox