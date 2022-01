Microsoft che acquisisce Activision Blizzard sembra aver lasciato gli investitori indifferenti

Microsoft che ha annunciato l'acquisizione di Activision Blizzard è la notizia della settimana scorsa. Per adesso le operazioni sono ancora agli inizi e se tutto andrà bene, il passaggio si concluderà l'anno prossimo.

Recentemente Microsoft ha tenuto una conference call in cui ha parlato dell'anno passato: grazie ad Xbox Series X/S e Xbox Game Pass per la società di Redmond è stato il miglior anno di sempre. Ad ogni modo, tornando all'acquisizione, sembra che gli investitori di Microsoft siano rimasti indifferenti, almeno secondo un analista che ha assistito alla sessione di domande e risposte avvenuta recentemente".

Benji-Sales attraverso Twitter ha dichiarato: "Gli investitori Microsoft sembrano così indifferenti dall'enorme prezzo dell'acquisizione di Activision Blizzard di quasi $ 70 miliardi, che hanno posto esattamente zero domande al riguardo durante il segmento di domande e risposte nella conference call di oggi".

Microsoft investors seem so unconcerned with the enormous nearly Billion Activision Blizzard price tag, that they asked precisely 0 questions about it during the Q&A segment of today's earnings call lol — Benji-Sales (@BenjiSales) January 25, 2022

A quanto pare quindi gli investitori sembrano fidarsi delle operazioni che sta eseguendo Microsoft in questo periodo.