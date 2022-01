Microsoft pronta ad acquisire IO Interactive? L'insider Klobrille dice la sua

Nella giornata di ieri IO Interactive ha annunciato Hitman Trilogy, la raccolta di tutti e tre i capitoli della serie che arriverà il 20 gennaio. Il gioco sarà disponibile al day one anche per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass e questa manovra ha fatto riaccendere i rumor su una possibile acquisizione di IO Interactive da parte di Microsoft.

A dire la sua è l'insider Klobrille che attraverso ResetEra ha dichiarato: "A Jez Corden è stato chiesto se una 'potenziale acquisizione è in vista'. Proprio come molti di noi, penso che saremmo d'accordo con questo. Ci sono segni molto evidenti di una buona relazione, che potrebbe diventare ancora più grande con Project Dragon. Jez non sta facendo dichiarazioni definitive, sta solo pubblicando ciò che onestamente pensano anche molti di noi. Se questo porterà o meno a un'acquisizione effettiva, sono molto sicuro che nessuno lo sa".

Rispondendo ad una domanda sulla serie Hitman in arrivo su Xbox Game Pass, Klobrille ha aggiunto: "Sto considerando solo le questioni di breve termine dal punto di vista degli affari: non si guadagna nulla se i prodotti che questo team crea sono già legati ad un abbonamento. Se invece la consideriamo più come una manovra difensiva per assicurarsi contenuti che vadano ben al di là dei contratti esistenti, allora un'acquisizione avrebbe ovviamente senso".

Insomma, staremo a vedere se tra Microsoft ed IO Interactive arriverà una sorta di collaborazione e se questa potenziale acquisizione prima o poi arriverà.

Fonte: ResetEra