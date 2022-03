Microsoft ha definito l'acquisizione di Nuance per 19,7 miliardi di dollari

Una delle compagnie leader per lo sviluppo di intelligenze artificiali, Nuance, appartiene ufficialmente a Microsoft, dopo l'acquisizione per 19,7 miliardi di dollari. Dopo quasi un anno burocratico arriva l'ufficialità, con il via libera decretato dalle autorità inglesi.

Ovviamente Nuance darà l'intero supporto a Microsoft in tutti i suoi aspetti, ma è impossibile non citare la divisione gaming che nello sviluppo di nuovi titoli potrebbe vantare nuove e rivoluzionarie routine comportamentali. Come solitamente avviene in questi casi, l'azienda rimarrà abbastanza libera di agire, con il CEO Mark Benjamin che manterrà il posto ma che risponderà direttamente all'executive vice president della divisione Microsoft Cloud and AI, Scott Guthrie.

La maggior parte dei lavori dunque ruoterà intorno la tecnologia cloud, con benefici resi disponibili per tutte le componenti dell'azienda. Questa acqusizione riuscita fa ben sperare per quella ben più costosa di Activision-Blizzard, che comunque non dovrebbe avere alcun tipo di problema.

Fonte: consent.yahoo.com