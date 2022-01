Microsoft e le acquisizioni: un fondatore di Activision 'ride' e condivide una retrospettiva

Il creatore di Pitfall!, David Crane, ha risposto a un tweet che chiedeva cosa avrebbero pensato i fondatori di Activision se gli avessero detto che un giorno la loro piccola compagnia sarebbe stata comprata per quasi 70 miliardi di dollari: la risposta sembra essere stata una risata di gusto.

David Crane ha specificato nella sua risposta che al tempo della fondazione di Activision e di Microsoft (la seconda metà degli anni '70), il valore di entrambe era prossimo allo zero. La differenza era che "una è stata fondata da quattro game designer riconosciuti, l'altra da due appassionati di tecnologia che sviluppavano e vendevano il BASIC".

HAHA! @ctrl_alt_rees has the best perspective on the purchase. Activision and Microsoft were both founded in the last half of the 1970s, one by 4 proven game designers; the other by two techies developing and selling BASIC. Both companies' value was basically zero. https://t.co/J62fjKdgEi — David Crane (@PitfallCreator) January 19, 2022

Nelle risposte al tweet, il game designer continua con una breve storia e una retrospettiva: "Il nostro ultimo progetto con Atari e stato il sistema operativo per i computer Atari 400/800 [...]. Data l'aspettativa di crescita nei videogiochi era anche possibile immaginare che Activision sarebbe stata acquisita per più di un miliardo in futuro. ma se ci aveste detto che quello scricciolo di Microsoft potesse sborsare 68 miliardi avremmo messo in dubbio la vostra sanità mentale".

La retrospettiva di Crane mostra quanta strada abbiano fatto le rispettive compagnie. Activision in particolare, dopo l'unione con Blizzard (e King) è entrata di netto tra i publisher più importanti dell'industria e si è riorganizzata. Chissà cosa pensa di tutti gli scandali in cui è coinvolto l'attuale CEO...

Fonte: Twitter