Microsoft e Activision Blizzard, l'acquisizione verrà esaminata dall'occhio severo della Federal Trade Commission

La Federal Trade Commission (FTC) esaminerà la proposta di acquisizione di Activision Blizzard da 68,7 miliardi di dollari da parte di Microsoft. A dare la notizia in un nuovo report è Bloomberg, che indica che il Dipartimento di Giustizia non condurrà il controllo antitrust dell'accordo.

In generale, questi due organi decidono tra loro chi guiderà l'indagine sulla fusione. In questo caso, il focus sarà quasi sicuramente su come la proprietà del publisher acquisito da Microsoft influenzerà i rivali, come Sony. Activision Blizzard ha una serie di titoli estremamente popolari, tra cui Call of Duty, World of Warcraft e Candy Crush, e ovviamente, in questa fase, non è chiaro se Microsoft abbia in programma di rilasciare giochi esclusivamente per Xbox e PC, anche se il boss di Xbox Phil Spencer aveva precedentemente dichiarato pubblicamente che Call of Duty rimarrà su PlayStation, onorando quindi gli accordi esistenti.

Microsoft punta al completamento dell'accordo nell'anno fiscale da luglio 2022 a giugno 2023. Tuttavia, dato il potenziale di questo livello di controllo più elevato, per non parlare della natura mutevole dell'accordo stesso, è molto più probabile che la decisione verrà presa verso la fine del periodo di tempo.

Nella giornata di ieri tuttavia Sony ha annunciato di aver acquisito Bungie, team dietro Halo e Destiny che una volta era proprio sotto l'ala di Microsoft.

