Xbox ha acquisito Activision Blizzard anche per il mobile e il metaverso

Un elemento passato forse in secondo piano e che ha stranito i più, è la presenza di Candy Crush nell'immagine pubblicata da Microsoft all'annuncio dell'acquisizione di Activision Blizzard, accanto a Call of Duty, Diablo, Overwatch, World of Warcraft e Starcraft. Ovviamente non è un caso.

King, sotto la tumultuosa ala di Activision Blizzard, ha prodotto titoli per il mercato mobile di assoluto successo e Candy Crush è sicuramente tra i più redditizi. Da una comunicazione con gli investitori, sappiamo che King sarà al centro delle nuove operazioni di Microsoft Gaming, portando la casa di Redmond nel mercato più florido al mondo, senza contare i primi passi del metaverso. Questo è quello che si evince dal CEO di Microsoft Satya Nadella:

"Allungando un po' il nostro orizzonte, questa transazione renderà il nostro approccio al metaverso dei consumatori ancora più forte. Questo perché la nostra visione del metaverso si basa sull'intersezione di comunità globali radicate in forti franchise. Gran parte di ciò deriva dal fatto che il settore mobile è la più grande categoria di giochi ed è un'area in cui non abbiamo avuto una presenza importante finora. Questa transazione aggiunge uno degli editori mobile di maggior successo a Microsoft Gaming e personalmente non vedo l'ora di imparare dai team innovativi di King".

L'allargamento al mercato mobile è forse l'unico tassello mancante per Microsoft per completare la sua offerta, anche se con XCloud si è già mossa in quel senso. L'etichetta Xbox dunque, la troveremo presto anche sui nostri smartphone e tablet.

