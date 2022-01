Microsoft acquisisce Activision Blizzard per quasi $70 miliardi: ecco le reazioni dell'industria

Microsoft ha annunciato l'acquisizione di Activision Blizzard per quasi 70 miliardi di dollari, il che la rende l'acquisizione più costosa nella storia dei videogiochi. L'industria dei giochi ha immediatamente reagito alla notizia con una serie di opinioni e pensieri su vari argomenti. L'accordo cosa significherà per l'industria altamente competitiva? E in che modo influirà sullo scandalo di molestie sessuali e discriminazione presso Activision Blizzard?

Ecco cosa stanno pensando alcuni dei nomi più grandi e influenti del settore.

L'account Twitter ufficiale "ABetterABK", che rappresenta i lavoratori di Activision Blizzard King che protestano contro la presunta cultura aziendale di molestie e discriminazione, ha condiviso i suoi pensieri.

ABetterABK ha ribadito la sua ferma posizione sulla lotta alle molestie sessuali e alla discriminazione sul posto di lavoro. Ha inoltre affermato che la maggior parte delle sue richieste collettive per migliorare le condizioni di lavoro non è stata soddisfatta e che Bobby Kotick rimane CEO al momento.

The news of Activision's acquisition by Microsoft is surprising, but does not change the goals of the ABK Worker's Alliance. (1/6) — ABetterABK ? ABK Workers Alliance (@ABetterABK) January 18, 2022

Secondo i report, Kotick lascerà Activision dopo che Microsoft avrà acquisito la società, anche se ciò richiederà inevitabilmente una notevole quantità di tempo mentre gli organismi di regolamentazione cercheranno di approvare l'accordo da quasi 70 miliardi di dollari.

John Carmack, il fondatore di id Software e attuale CTO di Oculus VR, ha ricordato come id sia stata quasi acquisita da Activision prima di finire con Zenimax, la società madre di Bethesda. Activision è stato il publisher di id dal 1997 con Quake II al 2009. Carmack ha elogiato Kotick per essere stato una fonte di supporto durante lo sviluppo, oltre che per aver guidato l'azienda attraverso un periodo di crescita.

Sulla scia delle critiche per aver elogiato Kotick, una figura centrale nella critica a Activision Blizzard, Carmack ha aggiunto che le sue interazioni con Kotick "non sono così grandi".

Id Software very nearly got acquired by Activision, before winding up with Zenimax. Interesting that both roads would have led to Microsoft in the end. @BobbyKotick was always supportive, and it is quite an achievement to lead a company through that much growth over that long. https://t.co/Yov7kI2eO4 — John Carmack (@ID_AA_Carmack) January 18, 2022

Seamus Blackley, uno dei designer fondatori di Xbox, ha avuto sentimenti particolarmente contrastanti, ma cautamente ottimisti. Blackley ha raccontato di come una volta fosse stato "essenzialmente deriso" da Activision per aver promosso l'idea di una nuova console di gioco.

"Mi chiedo se oggi se lo ricordano", ha detto Blackley.

Blackley è stato anche particolarmente critico nei confronti della leadership di Activision Blizzard per la sua presunta cultura di molestie e discriminazione. Ha descritto il suo umore come "infastidito" per l'idea che la leadership, di fronte alle accuse di "pratiche spregevoli nei confronti degli sviluppatori", riceverà un enorme stipendio dall'accordo con Microsoft, ma spera anche che l'acquisizione si traduca in un cambio con Phil Spencer come leader.

It?s terrifically, incredibly, head-meltingly weird to see little baby Xbox eat up Activision. Some still at Activision will recall a young Seamus showing up claiming things about a new game console, only to be essentially mocked. I wonder if today they remember that.



I do. — Seamus Blackley (@SeamusBlackley) January 18, 2022

Geoff Keighley, presentatore e creatore dei The Game Awards, ha sottolineato che "molta" innovazione nel settore dei giochi proviene da sviluppatori e publisher indipendenti e che è facile fissare accordi finanziari massicci come l'accordo con Activision Blizzard. Keighley ha aggiunto che si aspetta che l'accordo segni una nuova ondata di importanti investimenti finanziari nell'industria dei videogiochi.

The Activision news makes you wonder what will happen with other major publishers/platforms.



One thing I will say: A lot of the innovation and future of this industry comes from independent developers/publishers out there too. It's easy to fixate on these huge deals. — Geoff Keighley (@geoffkeighley) January 18, 2022

Rami Ismail, co-fondatore di Vlambeer, ha espresso preoccupazione per il fatto che le notizie di ieri metteranno in ombra i progressi compiuti dai dipendenti ABK che protestano contro una presunta cultura aziendale di molestie e discriminazione.

Part of me is just absolutely terrified that today's news basically comes down to "Microsoft bought Activision-Blizzard, giving Kotick and cronies a fuckton of money, thanks to consistent sexual harassment claims dropping the stock far enough that there was an opening to acquire" — Rami Ismail (????) (@tha_rami) January 18, 2022

L'utente Twitter @noctflugel, un addetto al controllo qualità di Activision e membro del movimento "ABetterABK", ha risposto alla giornalista Laura Kate Dale. "Non mancano le persone in ABK che sono contro Bobby Kotick. Ma non importa molto quando quelli al suo livello e superiori lo supportano. Mi chiedo se avere il supporto di Phil [Spencer] sarà importante quando non avremo quello di Nadella [CEO Microsoft Satya]".

we are super nervous. pretty worried we?re gonna be lost in the shuffle and just told to deal with it. — ? jiji ? (@noctflugel) January 18, 2022

Laura De Llorens, lead game designer di Minecraft Dungeons di Mojang, ha pubblicato un tweet con dei meme per esprimere i suoi sentimenti.

I made a meme to express my feelings pic.twitter.com/PidkwuBN42 — Laura De Llorens (@PremsterL) January 18, 2022

Con così tante opinioni divergenti su cosa significhi l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, sicuramente il settore continuerà a condividere i suoi pensieri per le prossime settimane e mesi, man mano che saranno disponibili ulteriori informazioni.

Fonte: IGN.