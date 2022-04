Microsoft x Activision Blizzard: i senatori americani denunciano la mancanza di responsabilità di Bobby Kotick

Un gruppo di senatori statunitensi, tra cui Bernie Sanders ed Elizabeth Warren, chiedono un maggiore controllo sulla proposta di acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, citando preoccupazioni per le segnalazioni di cattiva condotta all'interno del colosso di Call of Duty.

I legislatori hanno affermato che l'FTC (Federal Trade Commission) dovrebbe scoprire se la proposta di acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft potrebbe "aggravare la raffica di accuse di abusi sessuali, molestie e ritorsioni ad Activision derivanti dalle recenti indagini federali e statali".

I senatori hanno anche affermato di essere preoccupati per il fatto che l'amministratore delegato di Activision Blizzard Bobby Kotick, che lui stesso è stato accusato di conoscere e coprire casi di molestie sessuali e altri abusi, rimarrà con l'azienda e potenzialmente guadagnerà un enorme compenso secondo i termini dell'accordo.

"Siamo profondamente preoccupati per il consolidamento nel settore tecnologico e il suo impatto sui lavoratori", hanno affermato i senatori democratici nella loro lettera.

Un portavoce di Microsoft ha dichiarato: "Non sono stati stipulati accordi di compensazione speciali aggiuntivi per il signor Kotick in relazione alla transazione. Lo stipendio base del signor Kotick è stato ridotto allo stipendio minimo annuale della California (che è di circa $ 62.500 per il 2022) e non riceverà alcun bonus o sovvenzioni di equità fino a quando il Comitato per la responsabilità sul posto di lavoro del Consiglio di amministrazione di Activision Blizzard non avrà stabilito che Activision Blizzard ha compiuto progressi adeguati verso il raggiungimento degli obiettivi di trasformazione e di altri impegni descritti in tale annuncio".

