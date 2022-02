Microsoft/Activision Blizzard, Sony/Bungie e non solo! Geoff Keighley avverte: 'Altre acquisizioni in arrivo'

Dopo che Microsoft ha annunciato l'intenzione di acquisire Activision Blizzard due settimane fa, scuotendo duramente il mercato dei giochi, questa settimana è stato il turno della rivale. Ieri, Sony ha annunciato l'acquisizione di Bungie, responsabile di giochi di successo come Destiny 2.

E a quanto pare le cose non si fermano qui: Geoff Keighley, uno dei giornalisti di giochi più rinomati al mondo e presentatore dei The Game Awards, ha già lanciato un avviso in merito su Twitter. Attraverso il social network, Keighley ha detto di aver sentito dietro le quinte che sono in corso altre negoziazioni, alcune già quasi completate.

"Ho sentito diverse persone: come potreste sospettare, ci sono altri grandi affari nelle fasi finali dei negoziati", ha detto il giornalista. Secondo Keighley questo "sarà un anno interessante" dato che, se le sue fonti sono corrette, dovremmo sentire parlare di nuove acquisizioni e potenzialmente anche fusioni nel prossimo futuro.

Have heard from multiple people: As you might suspect, there are a few other big video game deals in final stages of negotiations. It's going to be an interesting year! — Geoff Keighley (@geoffkeighley) February 1, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Sul fronte nuove acquisizioni ne aveva già parlato Jeff Grubb in un recente podcast, lanciando indizi sulla prossima società che verrà acquisita, ovvero Capcom.