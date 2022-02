Microsoft/Activision Blizzard, gli sviluppatori indie preoccupati di non riuscire a competere su Xbox Game Pass

Per la maggior parte dei giocatori, Xbox Game Pass è stata un'opportunità incredibile per provare oltre 100 giochi disponibili da scegliere nel catalogo. Tuttavia, il modello inizia a preoccupare alcuni sviluppatori indie, soprattutto dopo che Microsoft ha dichiarato di voler acquisire Activision Blizzard.

In un report della BBC, diversi sviluppatori indie hanno parlato dell'accordo e di cosa potrebbe significare per loro. Tanya Short, che ha lavorato al gioco Boyfriend Dungeon, ha detto di temere che Activision e Xbox Game Pass possano vedere artisti del calibro di Call of Duty dominare ancora più a lungo la scena dei videogiochi.

"Questa acquisizione di Activision ci fa paura perché forse questi giochi potrebbero dominare per molto tempo. E noi poi cosa facciamo?" ha dichiarato. Alcuni sviluppatori sono preoccupati che più contenuti AAA su Xbox Game Pass danneggino i loro titoli indie. Altri invece affermano che con una scelta di giochi così famosi, i giocatori non acquisteranno i loro titoli al di fuori di Xbox Game Pass.

Sarah Bond di Xbox invece risponde con un esempio basato sui dati. Bond ha detto alla BBC che il 60% di coloro che hanno provato Human Fall Flat su Game Pass non aveva mai giocato a un puzzle game prima, e il 40% di quei giocatori ha poi acquistato un altro puzzle game.

Fonte: The Gamer