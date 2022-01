Microsoft che compra Activision Blizzard è un accordo che 'svolgerà un ruolo chiave' nello sviluppo del metaverso

Microsoft ha annunciato l'acquisizione di Activision Blizzard, un accordo da 70 miliardi di dollari che consoliderà il ruolo di Microsoft come potenza nel gaming e aggiungerà una miriade di studi, giochi e franchise al crescente marchio Xbox.

L'acquisizione di Activision Blizzard non riguarda solo i giochi, tuttavia, poiché Microsoft sta anche valutando come l'accordo possa aiutare a realizzare la sua visione del concetto emergente di "metaverso".

Il metaverso è un concetto che ha preso sempre più piede negli ultimi mesi come evoluzione del modo in cui le persone possono essere produttive e intende fondere il mondo fisico con il mondo digitale in vari modi. Microsoft ha una sua visione su cosa significhi e l'annuncio dell'acquisizione di ieri si collega in parte a questo.

Secondo Satya Nadella, CEO di Microsoft, "i videogiochi sono la categoria più dinamica ed eccitante dell'intrattenimento su tutte le piattaforme oggi e giocherà un ruolo chiave nello sviluppo delle piattaforme del metaverso".

Activision Blizzard è un grande attore nel settore dei videogiochi e possiede talento ed esperienza in un'ampia varietà di mercati. Anche se è troppo presto per dire esattamente come l'acquisizione da parte di Microsoft aiuterà a promuovere lo sviluppo del metaverso, è chiaro che l'accordo ha importanti ramificazioni per il colosso di Redmond e l'industria dei videogiochi nel suo insieme.

"Stiamo investendo profondamente in contenuti, community e cloud per inaugurare una nuova era di gioco che metta giocatori e creatori al primo posto e renda il gioco sicuro, inclusivo e accessibile a tutti", ha affermato Nadella nell'annuncio.

Fonte: Windowscentral.