Microsoft potrebbe pagare $15 milioni a Bobby Kotick se decidesse di licenziare il CEO di Activision Blizzard

Da quando è stata diffusa la notizia che Microsoft stava progettando di acquisire Activision Blizzard per quasi 70 miliardi di dollari, il web ha iniziato a ipotizzare diversi scenari. Ora, come riportato da Axios, la SEC (Securities & Exchange Commission) ha pubblicato alcuni punti molto interessanti su questa trattativa.

In primo luogo, si parla di sindacati, nati da quando sono emerse le prime accuse di molestie e che Activision Blizzard ha cercato di reprimere. Ebbene i documenti affermano che se il sindacato fosse formato, Activision Blizzard non sarebbe autorizzata a riconoscere l'azione o a stipulare un accordo. Dovrebbe invece rinviare la decisione a Microsoft, ponendo l'ennesimo ostacolo all'autonomia dei lavoratori.

Per quanto riguarda il CEO Bobby Kotick, potrebbe ottenere fino a 22 milioni di dollari in azioni già a luglio di quest'anno se il consiglio vedrà un notevole miglioramento nella cultura del posto di lavoro dell'azienda. Non solo, ma se Microsoft alla fine dell'acquisizione decidesse di licenziare il CEO, Kotick otterrebbe una buona uscita di 15 milioni di dollari.

Nel frattempo le inchieste sulle molestie sessuali stanno continuando, con Kotick che è stato recentemente ascoltato dai giudici e Microsoft che attende la prossima mossa da fare.

Fonte: GamesIndustry