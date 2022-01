'Microsoft ha comprato Activision!' è lo strambo avviso di un rivenditore ai giocatori, soprattutto PlayStation

Come era ovvio aspettarsi, la risonanza che ha avuto l'acquisizione di Activision-Blizzard ha smosso di molto le acque online, e nonostante l'accordo sia ancora da formalizzare (si parla infatti di 2023 inoltrato), Internet ha trovato diversi modi di "esplodere".

Tra semplici commenti sul destino di alcuni brand storici ed analisi più elaborate su come si sposteranno gli equilibri nell'industria, non è mancato il caso, più unico che raro, di un rivenditore belga che ha affisso un cartello nella sezione Playstation con l'intento di mettere in guardia i giocatori sul loro prossimo acquisto.

"Avviso ai giocatori: Microsoft ha comprato Activision! Scegliete attentamente la vostra console (Call of Duty)". Se già la situazione non fosse abbastanza folle, viene ancora più da sorridere se si pensa che il negoziante ha apposto tra parentesi proprio il nome del brand che sappiamo per certo non diventerà esclusiva, o per lo meno non subito.

La catena di negozi, Cora, è molto diffusa in Francia e ha filiali in Belgio, Romania e Lussemburgo, ma con tutta probabilità il foglio è stato messo lì da un dipendente che avrà voluto fare il simpatico, o che magari è di parte, o che cerca di spingere qualcuno a comprare comunque una console anche se non si tratta della console che sperava di trovare in negozio.

Fonte: VGC