Microsoft Edge sta per ricevere un pannello giochi integrato

Microsoft continua a lavorare per attirare gli utenti sul suo browser Web, Edge, e lo fa aggiungendo diverse funzionalità e miglioramenti, l'ultimo dei quali è uno dei più sorprendenti. Se abbiamo già visto come consente di acquisire PDF, facilitare la digitazione vocale e giocare con Stadia, ora Edge riceve qualcosa di diverso, ovvero un accesso diretto per riprodurre diversi titoli disponibili sul web.

La funzione pannello giochi può essere abilitata o disabilitata nelle impostazioni "personalizza barra degli strumenti" e, se abilitata, viene visualizzata come un pulsante nella barra degli strumenti in alto a destra del browser Edge. Facendo clic su questo pulsante viene visualizzato il pannello. I giochi sono suddivisi in varie categorie.

Il pannello giochi contiene numerosi giochi HTML5, tra cui Chess, Microsoft Solitaire, Microsoft Sudoku, Merge Fruit, Microsoft Jewel e molti altri. Poiché questi giochi sono basati su HTML5, gli utenti possono giocarci all'interno del browser stesso, senza doverli scaricare. Inoltre, gli utenti possono navigare tra diverse categorie di giochi tramite il nuovo pannello Giochi in Edge. Le categorie includono Microsoft Classics, Arcade, Boards and Cards, Puzzle, Sports e altro ancora.

La nuova funzionalità Giochi in Edge è attualmente disponibile per un piccolo numero di utenti di Microsoft Edge Canary, il che significa che è ancora in fase di test. Ci aspettiamo che Microsoft lo distribuisca a più beta tester nei prossimi giorni, prima di aggiungerlo alla build stabile di Edge.

Fonte: Slashgear