Microsoft, Facebook e ora Tencent: il Metaverso del colosso cinese viene definito 'Hyper Digital Reality'

Dopo l'annuncio di Facebook che ha cambiato nome in Meta, la parola "Metaverso" sta diventando ormai un vero e proprio trend con diverse aziende che si stanno interessando a creare il proprio Metaverso.

Ultimamente, si è parlato anche di Xbox e videogiochi nel Metaverso, con il CEO di Microsoft Satya Nadella che ha promesso progetti legati al gaming. "Potete assolutamente aspettarvi che creeremo qualcosa in ambito gaming. Se prendi Halo in qualità di videogioco, è già un metaverso. Minecraft è già un metaverso, e così Microsoft Flight Simulator", ha detto Nadella.

Ora, però, sembra che un altro protagonista del gaming sia interessato al Metaverso, ovvero il colosso cinese Tencent.

Stando a quanto condiviso dal noto analista Daniel Ahmad su Twitter, il Metaverso della compagnia viene definito "Hyper Digital Reality":

"Tencent sta attualmente usando la frase "Hyper Digital Reality" per la loro versione del Metaverso. Quindi questa è un'altra parola da memorizzare".

Tencent is currently going with the phrase "Hyper Digital Reality" for their version of the Metaverse. So that's another buzzword to memorise. https://t.co/ylWxcguiam — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) November 2, 2021

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso che, secondo l'ex CEO di Google Eric Schmidt, il Metaverso di Facebook non sembra 'promettente': "tutte le persone che parlano di metaversi parlano di mondi che sono più soddisfacenti del mondo attuale: sei più ricco, più bello, più interessante, più potente, più veloce. Quindi, in alcuni anni, le persone sceglieranno di trascorrere più tempo con gli occhiali nel metaverso. E chi deciderà le regole? Il mondo diventerà più digitale che fisico. E questa non è necessariamente la cosa migliore per la società umana".

