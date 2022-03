Microsoft: il figlio del CEO Satya Nadella è scomparso all'età di 26 anni

Microsoft Corp. ha dichiarato che Zain Nadella, figlio dell'amministratore delegato Satya Nadella, è morto lunedì mattina. Il giovane aveva solo 26 anni ed era nato con una paralisi cerebrale.

Il produttore di software ha comunicato al suo staff esecutivo in un'e-mail della scomparsa di Zain.

Da quando ha assunto il ruolo di CEO nel 2014, Nadella ha concentrato l'azienda sulla progettazione di prodotti per servire meglio gli utenti con disabilità e ha detto di aver imparato molto crescendo e sostenendo Zain.

L'anno scorso, il Children's Hospital, dove Zain ha ricevuto gran parte del suo trattamento, si è unito a Nadella e sua moglie Anu per fondare la Zain Nadella Endowed Chair in Pediatric Neurosciences, come parte del Seattle Children's Center for Integrative Brain Research.

"Zain sarà ricordato per il suo gusto eclettico per la musica, il suo sorriso luminoso e solare e l'immensa gioia che ha portato alla sua famiglia e a tutti coloro che lo amavano", ha scritto Jeff Sperring, CEO del Children's Hospital, in un messaggio.

Fonte: Financialexpress.