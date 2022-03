Microsoft Flight Simulator arriva a sorpresa su cloud

Microsoft Flight Simulator può ora essere giocato in streaming tramite Xbox Cloud Gaming.

Da ora il titolo è disponibile su Xbox One e su altri dispositivi supportati grazie a Xbox Cloud Gaming. I giocatori potranno vivere la stessa esperienza maestosa vista su Xbox Series X/S.

"Microsoft Flight Simulator ora può essere giocato su Xbox One", si legge sul sito di Xbox. "Molti giocatori hanno chiesto proprio questo. Puoi avviare il simulatore tramite la dashboard di Xbox e tuffarti rapidamente in un'esperienza ad alta fedeltà (fino a 1080p e 30fps). Ora puoi esplorare il pianeta da qualsiasi dispositivo supportato e decollare rapidamente poiché non è necessario installare il simulatore sul tuo disco rigido".

"Microsoft Flight Simulator può essere riprodotto anche oltre le console su telefoni cellulari, tablet e PC con specifiche inferiori. Sono supportati gli ingressi controller standard da controller Bluetooth come Xbox Wireless Controller per il cloud gaming".

"L'esperienza multiplayer è identica a quella su PC e Xbox Series X/S, consentendo a tutti di condividere lo stesso spazio aereo indipendentemente dal dispositivo che stanno utilizzando".

Microsoft Flight Simulator è disponibile per Xbox Series X/S e PC con Xbox Game Pass, PC Game Pass, Windows 10/11 e Steam, e ora anche su Xbox One e su telefoni cellulari, tablet e PC con specifiche inferiori tramite Xbox Cloud e un abbonamento a Game Pass Ultimate.

Fonte: Xbox.