Microsoft Flight Simulator Game of the Year in arrivo come aggiornamento gratis

Microsoft Flight Simulator aggiungerà una flotta di nuovi velivoli e aggiornamenti come parte di una nuova edizione Game of the Year, in arrivo come aggiornamento gratuito per PC e Xbox Series X/S il 18 novembre.

Ci sarà un sistema meteo aggiornato, un "accesso anticipato a DX12" e un sistema di riproduzione in modalità sviluppatore, ha affermato Microsoft, oltre a nuove missioni turistiche e tutorial. Verranno aggiunti cinque nuovi aerei, tra cui un paio di cui abbiamo già sentito parlare. Questi includono il Boeing F/A-18 Super Hornet, Volocity, Pilatus PC-6 Porter, CubCrafters NX Cub e Aviat Pitts Special S1S.

Verranno aggiunti anche otto aeroporti tedeschi, svizzeri e statunitensi. Questi includono l'aeroporto di Lipsia/Halle (EDDP), l'aeroporto di Allgäu Memmingen (EDJA), l'aeroporto di Kassel (EDVK), l'aeroporto di Lugano (LSZA), l'aeroporto di Zurigo (LSZH), l'aeroporto di Luzern-Beromunster (LSZO), la Patrick Space Force Base (KCOF) e la stazione aerea Miramar Marine Corps (KNKX).

L'aggiornamento Microsoft Flight Simulator Game of the Year sarà disponibile anche per coloro che possiedono il gioco tramite Xbox Game Pass.

Fonte: IGN