Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition è ora disponibile con miglioramenti e più contenuti

Microsoft Flight Simulator è una meraviglia della tecnologia, che ci permette di viaggiare in tutto il mondo in alta fedeltà avendo a disposizione un'incredibile serie di velivoli. Ora i giocatori hanno la possibilità di provare la sua versione definitiva, dato che Microsoft Flight Simulator Game of the Year è ora disponibile.

Xbox e Asobo Studios offrono un aggiornamento gratuito che eleva ancora di più Microsoft Flight Simulator grazie ai suoi nuovi contenuti e vari miglioramenti. Chi possiede il titolo, o ci gioca tramite Xbox Game Pass, può ora scaricare la nuova versione su console e PC. L'aggiornamento include cinque nuovi velivoli, tra cui il Boeing F/A-18 Super Hornet, il primo jet militare. Vengono inoltre aggiunti otto nuovi aeroporti, tra cui Lugano Airport, Zurigo Airport e Marine Corps Air Station Miramar.

Sono state aggiunte sei località alle missioni e 14 nuovi tutorial per approfondire il mondo dell'aviazione. Le nuove funzionalità includono un sistema meteo migliorato, un sistema di riproduzione in modalità sviluppatore e l'accesso anticipato a DX12.

Vi ricordiamo che Microsoft Flight Simulator GOTY è un aggiornamento gratuito per tutti i possessori del gioco e per gli abbonati a Xbox Game Pass.

Fonte: GamingBolt