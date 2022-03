Microsoft Flight Simulator: il nuovo update migliora la resa di Spagna, Portogallo e molto altro

Quello che Microsoft e Asobo sono riusciti a tirar fuori dal nuovo Flight Simulator ha lasciato e lascia continuamente senza parole. Grazie alla fotogrammetria che si basa sui rilievi satellitari, si è riusciti a ricreare ambienti davvero vicini al fotorealismo. Ma con tutto il mondo a disposizione, non tutti gli ambienti godono della stessa attenzione e gli sviluppatori stanno aggiornando continuamente il titolo per uniformare il dettaglio grafico.

Con l'aggiornamento disponibile dal 24 marzo, verrà alzato il livello tecnico dell'intera penisola iberica, con Andorra e Gibilterra annesse. Barcellona e Madrid spiccano su tutto ovviamente, con dettagli incredibili e realistici. Potete vedere il video qui sotto per accorgervene. Anche il Portogallo viene implementato, con Porto, Faro e ovviamente Lisbona a fare da apripista.

Preparatevi dunque a un nuovo viaggio verso la penisola iberica, visitando tutti gli ambienti che vi vengono in mente, ad esempio in un bel tour degli stadi. Perché no!?

