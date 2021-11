Microsoft e Meta insieme per il Metaverso

Meta si è unito al gigante della tecnologia Microsoft per integrare la sua app Workplace con la rivale Microsoft Teams per consentire un flusso semplificato di comunicazioni relative al lavoro a distanza tra imprese.

"Ora puoi condividere informazioni importanti da Workplace a Teams, con lo streaming da Teams Meetings a Workplace in arrivo nel 2022", ha mostrato la sezione newsroom per Workplace.

Reuters ha riferito che l'integrazione è in gran parte rivolta ai "clienti di entrambi i prodotti".

"Devi incontrare i dipendenti dove si trovano direttamente, ovunque svolgano il loro lavoro, qualunque sia la piattaforma che utilizzano maggiormente", ha affermato il Workplace Head Ujjwal Singh, in un'intervista a Reuters.

Meta precedentemente noto come Facebook, ha lanciato Workplace cinque anni fa e ha affermato di avere 7 milioni di abbonati a maggio. Microsoft Teams ha una base utenti più ampia di 250 milioni di utenti.

La scorsa settimana, Microsoft ha lanciato una serie di strumenti per consentire alle aziende di creare spazi immersivi con realtà aumentata e virtuale in cui i lavoratori possono incontrarsi utilizzando i suoi prodotti software come Microsoft Teams.

Microsoft sta rafforzando la sua infrastruttura di cloud computing e adattando i suoi prodotti software per creare una versione più business friendly del cosiddetto metaverso.

"La percezione pubblica del metaverso - come un mondo futuristico in cui le persone collegate ricreano la loro intera vita online - è ancora lontana. Ma gli usi aziendali stanno iniziando a essere disponibili ora", ha detto l'amministratore delegato di Microsoft Satya Nadella a Bloomberg.

Il mese scorso, Facebook ha annunciato un cambiamento fondamentale alla sua identità rivelando il nuovo nome Meta.

Fonte: Thestreet.com.