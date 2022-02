Microsoft e metaverso: per il CEO Satya Nadella è solo un videogioco

L'amministratore delegato di Microsoft, Satya Nadella, ha recentemente ridotto il concetto di cosa sia un "metaverso" a quello che la maggior parte di noi ha sempre pensato: si tratta solo di un videogioco.

Nadella ha raccontato al Financial Times (via Ars Technica) la sua visione del metaverso.

"Prendi quello che sta succedendo con il metaverso. Cosa è il metaverso? Il metaverso riguarda essenzialmente la creazione di giochi", ha detto Nadella. "Si tratta di essere in grado di mettere persone, luoghi, cose [in] un motore fisico e quindi avere tutte le persone, i luoghi, le cose nel motore fisico in relazione tra loro".

"Tu ed io saremo presto seduti a un tavolo in una sala conferenze con i nostri avatar o con i nostri ologrammi. Indovina un po? Il luogo in cui lo facciamo da sempre... è il videogioco", ha aggiunto Nadella.

In realtà, quindi, un metaverso sembrerebbe essere non molto più di un avatar in un mondo condiviso in cui si può comunicare e, a quanto pare, Nadella lo ha capito.

"Posso essere letteralmente nel gioco, proprio come posso essere in una sala conferenze in una riunione. Questa metafora e la tecnologia... si manifesteranno in contesti diversi".

Che ne pensate?

Fonte: PCWorld.