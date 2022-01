Sekiro Shadows Die Twice ora è una IP di Xbox?

La notizia che Microsoft sta acquisendo il publisher di Call of Duty Activision Blizzard porta con sé una serie di conseguenze.

Oltre a numerosi studi, Activision possiede i diritti di proprietà intellettuale di un numero enorme di giochi e serie. Quindi, quando è stata diffusa la notizia dell'acquisizione da parte di Microsoft, molti giocatori si sono immediatamente chiesti se ciò significasse che il produttore di Xbox avrebbe ora posseduto Sekiro: Shadows Die Twice di From Software.

I publisher spesso acquisiscono i diritti delle IP sui giochi come parte dei loro accordi editoriali, ma non è sempre così. Quando si tratta di Sekiro, il copyright del gioco rimane di From Software, non di Activision. Pertanto, mentre Microsoft sta ottenendo molti marchi nell'accordo, da Call of Duty a StarCraft a Crash Bandicoot, non sta acquisendo Sekiro.

Con Sekiro che rimane indipendente, significa che Microsoft non può aggiungere immediatamente il gioco al suo servizio di abbonamento Xbox Game Pass, come ha fatto con i giochi Bethesda dopo l'altra grande recente acquisizione. Ciò non significa che Sekiro non apparirà sul servizio in futuro, ma affinché ciò accada, probabilmente sarà necessario stipulare un accordo separato tra Microsoft e From Software. Inoltre, non significa che Microsoft ora possa determinare se verrà realizzato un sequel di Sekiro, anche se non conosciamo i dettagli di pubblicazione del gioco, quindi potrebbero esserci delle avvertenze di cui non siamo a conoscenza (come Activision che mantiene il diritto di rifiutare la pubblicazione di un seguito di Sekiro prima che From Software possa concludere un accordo altrove).

Quindi, se siete preoccupati che Sekiro possa essere nelle mani di Microsoft, potete stare tranquilli. Detto questo, Microsoft arriverà sicuramente a possedere un bel po' di cose nell'acquisizione di Activision Blizzard, comprese le vecchie IP che non sono attualmente sul mercato (come Guitar Hero).

Fonte: Gamespot.