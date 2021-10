Sky Glass Camera annunciato da Sky e Microsoft sembra proprio...un Kinect

Sky ha annunciato una sua collaborazione con Microsoft per portare un dispositivo con fotocamera simile a Kinect nella sua nuova linea di televisori all-in-one. Sky Glass sarà una nuova gamma di televisori con streaming Sky TV integrato, oltre a 21 altre app di intrattenimento al momento del lancio.

La TV avrà anche sei altoparlanti integrati e supporterà Dolby Vision, HDR 10 e Dolby Atmos, con l'idea di essere una TV autonoma che non richiede una soundbar, un'antenna parabolica o un box Sky TV esterno. Sky sta anche pianificando di pubblicare un accessorio per fotocamera separato chiamato Sky Glass Camera, che è in fase di sviluppo con Microsoft e sembra utilizzare la tecnologia Kinect.

La fotocamera consentirà agli altri possessori di Sky Glass di guardare la TV insieme, utilizzando le loro fotocamere per vedere i volti degli altri, in modo simile alla funzione Snap con cui Xbox One è stato originariamente lanciato. Gli utenti saranno anche in grado di mettere in pausa e riavvolgere i flussi come parte di un gruppo, come se fossero tutti nella stessa stanza condividendo un telecomando TV.

Ecco il suo design. Vi ricorda qualcosa?

Sky Glass includerà anche una gamma di giochi che supportano la fotocamera, tra cui un gioco Paw Patrol e Fruit Ninja. I giochi sembrano funzionare esattamente come i giochi Kinect, con la telecamera che traccia il movimento del giocatore.

Fonte: Eurogamer