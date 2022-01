PlayStation, Xbox, Embracer, Take-Two ed EA in una infografica tra software house e publisher mastodontici

Quanto è grande l'industria videoludica? E quanti studi di sviluppo sono sotto Microsoft, Sony, EA e così via? L'utente Twitter Idle Sloth attraverso un grafico ha mostrato una parte del mondo dei videogiochi, focalizzandosi su alcune grandi società.

Il grafico a torta viene suddiviso in base agli studi di sviluppo sotto l'ala di Microsoft, Sony, EA, Take-Two ed Embracer Group. Come è possibile vedere dall'immagine in calce a questo articolo, è Embracer Group ad avere molti più studi di sviluppo rispetto le altre aziende. Ovviamente il grafico mostra più che altro il numero di studi e non il valore effettivo di ogni società.

Idle Sloth tuttavia sottolinea come altre società non siano presenti in questo grafico: Tencent, Capcom, Sega, Konami, Ubisoft, Square Enix, Bandai Namco, Nintendo, 505 Games, Annapurna, Focus Entertainment, Devolver Digital, Team 17, Warner Bros, Paradox Interactive, Koei Tecmo, NetEase, Nexon, Aksys Games, Netmarble, Marvelous Inc, Nippon Ichi Software e altri studi indie.

A clean version pic.twitter.com/b1P6rkZryl — Idle Sloth (@IdleSloth84) January 25, 2022

In seguito all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft in molti hanno parlato di un eventuale monopolio da parte della società di Redmond, ma come possiamo vedere dal grafico le cose non stanno propriamente così.