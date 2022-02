Microsoft sta costruendo un team per aiutare gli sviluppatori cinesi

Nonostante Tencent sia un colosso globale nel mondo dei videogiochi ─ e non solo ─ in Cina i videogiochi non sono proprio tra gli elementi più amati, con blocchi continui che minano anche lo sviluppo di nuovi software e case produttrici. Ad aiutare in questa situazione però, interviene un protagonista inaspettato: Microsoft.

Proprio la casa di Redmond sta predisponendo un team incaricato di aiutare gli sviluppatori cinesi, soprattutto per raggiungere un pubblico globale più ampio. Questo è quanto riferito da Rod Chang, direttore senior del dipartimento Asia Gaming di Microsoft.

Il nuovo staff riferirà direttamente all'Xbox Gaming Ecosystem Group secondo un rapporto del South China Morning Post e include manager di strategie aziendali con sede a Shanghai che assisteranno gli studi locali nel rilascio di prodotti su Xbox. Questa mossa arriva dopo un ulteriore inasprimento delle norme sui videogiochi in Cina, di cui l'ultima pone nuovi limiti che vietano ai bambini di giocare dal lunedì al giovedì, con un'ora di gioco consentita alle 20:00 dal venerdì alla domenica.

Questa situazione ha portato alla chiusura di circa 14.000 studi nella "Terra del Dragone", con Microsoft che ha visto un'importante opportunità di investimento. Sarà interessante vedere cosa ne uscirà fuori.

