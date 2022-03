Microsoft ha mostrato diverse tecnologie alla base dei successi di Xbox Game Studios

In questi giorni è andati in scena la GDC 2022, che ha visto tra i vari protagonisti Microsoft e la sua divisione Xbox Game Studios. La Game Developers Conference dunque, è stata un'ottima occasione per mostrare tutti i tool e le tecnologie utilizzate dai vari studi prime parti e non, cercando come scopo ultimo, l'innovazione a tutto campo del settore videoludico.

Proprio di questo hanno parlato Phil Spencer e Sarah Bond, mostrando diverse tecnologie alla base dello sviluppo di Forza Horizon 5, Doom Eternal e altri titoli, sia degli studi proprietari che esterni a Microsoft. Una di queste è Azure PlayFab, capace di analisi in tempo reale del comportamento dei giocatori, utile nel nuovo racing game Playground Games, mentre Simplygon ha sicuramente aiutato 343 con Halo Infinite.

Anche Azure PlayFab Multiplayer Server ha trovato spazio nel settore multiplayer, con in prima linea No Man's Sky e Doom Eternal, così come Touch Control essenziale per la trasposizione su mobile di molti titoli come Yakuza: Like a Dragon. Il panel è sicuramente interessante, soprattutto per mostrare il dietro le quinte alla complessa creazione di un videogioco. Potete vedere l'intero video qui sotto.

Fonte: Xbox.com