Xbox: Microsoft acquisisce Two Hat, società leader nella moderazione

Quello che sta costruendo Microsoft con l'ecosistema Xbox ha tutti i connotati di una nazione: ci sono i grandi centri, strade, municipi ma a un certo punto, serve anche un corpo di polizia. Con la nuova acquisizione, la casa di Redmond si è assicurata un controllo aggiuntivo e specifico per i suoi servzi.

Two Hat infatti è un provider di moderazione, fondata quasi 10 anni fa da un ex specialista di sicurezza di Disney Interactive, e utilizza l'intelligenza artificiale per classificare e filtrare miliardi di interazioni umane attraverso messaggi, immagini, nomi utente, video e altro.

"Negli ultimi anni, Microsoft e Two Hat hanno lavorato insieme per implementare la tecnologia di moderazione proattiva nelle esperienze di gioco e non per rilevare e rimuovere i contenuti dannosi prima che raggiungano i membri delle nostre comunità", spiega Dave McCarthy, capo del prodotto Xbox Servizi. "La tecnologia di Two Hat ha contribuito a rendere le comunità globali in Xbox, Minecraft e MSN più sicure per gli utenti".

Two Hat servirà dunque a migliorare la moderazione dei contenuti Microsoft sia nel gaming sia nei vari servizi offerti ai consumatori. In realtà Two Hat ha già collaborato apertamente con Microsoft ma questa nuova unione renderà il supporto ancor più profondo e perfettamente integrato con tutti i servizi.

