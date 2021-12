Microsoft sta vendendo un maglione natalizio dedicato a Campo Minato

Dopo aver pubblicato il merchandise di Solitaire, Microsoft ha dato il via agli articoli dedicati a Campo Minato con un "brutto" maglione natalizio trasformando uno dei giochi per PC più iconici di tutti i tempi in un albero di Natale a blocchi. Il fantastico maglione di Natale ha un prezzo di 74,99 dollari (più spese di spedizione).

Sfortunatamente è già andato a ruba, e ci sono già diverse persone che lo hanno inserito nella wishlist. Sempre per quanto riguarda lo spirito natalizio, Microsoft prevede di donare $ 100.000 all'ente di beneficenza per l'accessibilità, AbleGamers.

Questo è il secondo anno di Microsoft e della vendita di maglioni brutti a tema Windows. L'anno scorso, la società ha rilasciato tre maglioni, tra cui un solo indumento dedicato all'intramontabile applicazione MS Paint.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Come detto, per ora i maglioni sono andati sold-out. Non resta che attendere un nuovo restock.