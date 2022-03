Microsoft ha venduto 2,3 milioni di console Xbox tra tutte le generazioni in Giappone

Un nuovo rapporto ha condiviso che Microsoft ha venduto circa 2,3 milioni di console Xbox in Giappone da quando la console originale è arrivata nel paese. La cifra arriva dalla rivista Weekly Famitsu, che ha segnato il 20° anniversario del lancio giapponese della console.

Di quel totale, 1,6 milioni sono state le vendite di Xbox 360, la console più popolare dell'azienda con un margine significativo. Le vendite di console per ogni generazione sono le seguenti:

Xbox - 474.992 unità

Xbox 360 - 1.616.128 unità

Xbox One - 114.831 unità

Xbox Series X/S - 142.024 unità

Il rapporto svela anche i titoli più venduti in Giappone. Dead or Alive 3 per l'Xbox originale è in testa con oltre 271.000 vendite, seguito da Star Ocean 4: The Last Hope per Xbox 360 con circa 205.5.000 vendite. Ecco la classifica:

Dead or Alive 3 (Xbox) - 271.149

Star Ocean 4: The Last Hope (Xbox 360) - 208.521

Tales of Vesperia (Xbox 360) - 204.305

Blue Dragon (Xbox 360) - 203.740

The Last Remnant (Xbox 360) - 154.493

