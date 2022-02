Microtransazioni e abbonamenti compongono il 60% delle vendite di videogiochi nel 2021

Che il vento stesse per cambiare all'interno del mercato videoludico l'avevamo capito un po' tutti, con microtransazioni ormai divenute una norma e servizi in grado di fare la voce grossa come Xbox Game Pass. Finalmente ne abbiamo anche una traduzione in cifre, e sono davvero impressionanti.

Stando a un rapporto di NPD Group, delle vendite totali di videogiochi, tra contenuti stand alone e DLC di varia natura, il 60% proviene da microtransazioni e abbonamenti. Per capire come questo dato segni un cambiamento di tendenza, basta andare al 2016, anno in cui questo valore non superava il 30%. Le nuove modalità di pagamento per usufruire di questi prodotti sembrano dunque essere stati assorbiti dal pubblico, dopo lunghi periodi di resistenza.

Questo valore è destinato ad aumentare ulteriormente, soprattutto se Sony lanciasse davvero un proprio servizio simile a quello Microsoft. Ma anche i GaaS cresceranno di numero, per cui prepariamoci a un futuro in cui la singola esperienza probabilmente sarà un lontano ricordo.

Fonte: gamepur.com