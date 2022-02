Midnight Club sta per tornare? Lo suggerisce un annuncio di lavoro di Visual Concepts

La scorsa settimana sono emersi alcuni rumor, tramite Video Games Chronicle, che suggeriscono un nuovo Midnight Club in via di sviluppo. Il sito è capitato su un post su LinkedIn di Visual Concepts, un team che appartiene allo stesso gruppo editoriale di Rockstar, Take Two Interactive, dove si legge che lo studio è alla ricerca di un produttore per "un gioco di guida open world non annunciato con una licenza importante". Si tratta di un progetto tripla A e verrà lanciato su più piattaforme, continua la descrizione.

La probabile ragione per cui non c'è stato un nuovo Midnight Club in 14 anni è più o meno la stessa ragione per cui non c'è stato un nuovo GTA in nove: Take Two probabilmente sta dando priorità ai contenuti per GTA Online piuttosto che concentrarsi su nuovi giochi.

Nonostante l'annuncio di lavoro, sembra difficile credere che il gioco di corse di Visual Concepts sia un nuovo Midnight Club. Il team non è mai stato impiegato sul franchise e non ha mai realizzato un gioco di corse prima d'ora. Lo studio con sede in California è diventato famoso per i titoli sportivi lanciati su Sega Dreamcast nel 1999, più o meno nello stesso periodo in cui è stato acquisito da Sega. Take Two ha acquisito Visual Concepts da Sega nel 2004, e ha praticamente prodotto lo stesso tipo di giochi da allora.

Oltre a Midnight Club, Take Two ora ha tra le sue risorse il gigante mobile CSR Racing, dopo aver annunciato un piano per acquistare lo sviluppatore Zynga il mese scorso. Quindi, forse questo titolo open world sarà un gioco della serie CSR.

Fonte: Jalopnik.