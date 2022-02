Might & Magic sta per tornare? Ubisoft al lavoro su un nuovo progetto AAA

Un recente annuncio di lavoro da parte di Ubisoft ha confermato che la società sta sviluppando un titolo AAA di Might & Magic. Gli sviluppatori di Assassin's Creed stanno cercando la posizione di Senior Brand Manager per il gioco in uscita.

Secondo quanto riportato nel post, "Ubisoft Shanghai è alla ricerca di un Senior Brand Manager per sostenere il marketing del marchio e la commerciabilità del prodotto di un nuovo gioco Might & Magic AAA. Sotto la gestione del direttore del marchio, unisciti a un team ambizioso e aiuta a reinventare uno dei più grandi franchise fantasy nella storia dei videogiochi".

Might & Magic è una serie di giochi di ruolo che risalgono al 1986 quando è stato rilasciato Might & Magic Book One: The Secret of the Inner Sanctum. Originariamente sviluppato da New World Computing, Ubisoft ha acquistato i diritti del franchise nel 2003 per 1,3 milioni di dollari. Gli sviluppatori di giochi francesi hanno quindi riproposto la serie con l'uscita di Heroes of Might and Magic V e Dark Messiah of Might and Magic. L'azienda ha anche rilasciato un gioco per cellulare intitolato Might and Magic: Elemental Guardians.

I giochi di Might & Magic si svolgono in genere in un'ambientazione fantasy medievale, con alcune sezioni che offrono ai giocatori riferimenti di fantascienza. I giocatori sono in grado di controllare un gruppo di personaggi i quali hanno spesso classi e abilità diverse.

Fonte: VGC