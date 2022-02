Mina the Hollower annunciato dai creatori di Shovel Knight si ispira a Zelda e all'era Game Boy Color e sembra splendido

Yacht Club Games, lo sviluppatore dietro la serie Shovel Knight, ha annunciato il suo prossimo gioco durante lo streaming Yacht Club Games Presents. Il prossimo titolo dello studio sarà un'avventura originale ispirata all'era del Game Boy Color e si chiamerà Mina the Hollower.

Il gioco è ancora in fase di sviluppo, ha affermato Yacht Club, e lo studio sta cercando finanziamenti attraverso una campagna Kickstarter attualmente attiva. "Vogliamo il vostro feedback, collaborazione e supporto per rendere Mina the Hollower il miglior gioco possibile", hanno affermato gli sviluppatori.

Gli sviluppatori hanno pubblicato anche un trailer di Mina the Hollower. Nel gioco, vestirete i panni di Mina, un topo che si fa strada attraverso vari dungeon usando una frusta e altri oggetti. Come Shovel Knight, Mina presenta uno stile artistico a 8 bit: la grafica del gioco assomiglia molto a una versione per Game Boy Color di The Legend of Zelda: Link's Awakening del 1993. La pagina Kickstarter afferma che che il titolo avrà "combattimenti fluidi a 60 [fotogrammi al secondo]".

Yacht Club ha pubblicato Shovel Knight nel 2014 dopo una campagna di crowdfunding di successo. Il team ha annunciato il suo altro titolo in arrivo, Shovel Knight Dig, nel 2019. L'ultimo gioco lanciato da Yacht Club, Shovel Knight: Pocket Dungeon, è stato pubblicato nel 2021 su più piattaforme.

Fonte: Polygon.