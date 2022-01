Minecraft vittima di attacco DDoS durante un torneo: un intero paese rimane senza Internet

Un intero paese è rimasto senza Internet lo scorso sabato per circa due ore e mezza e la colpa sembra essere stata un attacco diretto contro i giocatori di Minecraft che stavano giocando in un torneo. Questo è il riassunto del caso che coinvolge il Team Andorra, un gruppo di partecipanti a un evento Twitch chiamato SquidCraft Games, che mescola le prove del fenomeno dello streaming di Netflix con un mondo creato in Minecraft.

Nel torneo, i partecipanti devono passare attraverso i giochi mostrati nella serie e basati su giochi per bambini, ma ricreati in Minecraft. Le prove includono ad esempio nascondino e molti altri giochi. La competizione ha un montepremi di $ 100.000 e inizialmente ha coinvolto 147 streamer, con il tutto che dovrebbe concludersi domani.

Durante una delle prime fasi della competizione, i partecipanti di Andorra sono stati squalificati a causa della connessione instabile. Il problema è che il Paese, che conta circa 70.000 abitanti e si trova tra Francia e Spagna, ha un solo internet provider. In questo modo, sia gli streamer che praticamente tutti i residenti della regione aventi questo operatore hanno avuto problemi di connessione.

?? Us informem que la xarxa d?internet està patint un atac de denegació de servei (DDoS). Per aquest motiu, pot ser que alguns usuaris tingueu dificultats per navegar per internet. Ho estem mitigant. — Andorra Telecom (@AndorraTelecom) January 21, 2022

Andorra Telecom ha confermato che gli utenti hanno avuto difficoltà ad accedere alla rete per alcune ore esattamente al momento della competizione e che l'instabilità è stata causata da un attacco DDos che ha sovraccaricato i server.

Fonte: Tom's Hardware