Minecraft Caves & Cliffs: Part 2, il gigantesco aggiornamento ha una data di uscita

Minecraft sta per ricevere un aggiornamento molto ampio, basato sulla precedente versione di Caves & Cliffs, con ancora più miglioramenti.

L'aggiornamento sarà disponibile a partire dal 30 novembre.

La Bedrock Edition principale di Minecraft riceverà l'aggiornamento Caves & Cliffs: Part II su Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, Nintendo Switch, iOS, Android e PC.

L'aggiornamento include grandi miglioramenti alla generazione del terreno, con montagne più alte, vene minerarie più grandi e sistemi di grotte "più elaborati" da esplorare. L'update include anche candele, che dovrebbero aiutarvi a illuminare la vostra strada e segnare dove siete stati durante l'esplorazione di queste complesse grotte.

Minecraft ha un'altra grande aggiunta. Il nuovo DLC Disney World è stato creato per celebrare il 50° anniversario del parco, offrendo versioni a blocchi di giostre popolari come Pirates of the Caribbean, Haunted Mansion e Big Thunder Mountain Railroad.

Fonte: Gamespot.