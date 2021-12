Minecraft Caves & Cliffs Part 2 è finalmente disponibile

L'ultimo aggiornamento dei contenuti di Minecraft, Caves and Cliffs Part 2, è ora disponibile.

Nell'aggiornamento di Minecraft, potete aspettarti elaborati sistemi di grotte, alte montagne, grandi vene minerarie e altro ancora da esplorare.

Questo aggiornamento contiene anche alcuni oggetti Character Creator disponibili gratuitamente nel Marketplace di Minecraft fino al 30 novembre 2023.

Potete scaricare l'aggiornamento Caves and Cliffs: Part 2 per Minecraft: Bedrock Edition su sistemi Xbox, PS5, PS4, Switch, iOS, Android e PC. È disponibile anche per Minecraft: Java Edition su Windows, macOS e Linux.

Annunciato nell'ottobre 2020, la prima parte dell'aggiornamento Cave and Cliffs è stata lanciata a giugno. Mojang ha diviso il più grande aggiornamento in due parti per consentire al team di incorporare il feedback della community per rendere la seconda parte ancora migliore.

Fonte: VG247.