Minecraft Live 2021 tra nuovi mob e biomi, orari e tutti i dettagli dell'evento

Mojang Studios è riuscita a dominare l'industria dei videogiochi con il suo franchise di giochi Minecraft per molto tempo. Con l'imminente evento Minecraft Live 2021, hanno suscitato nuove aspettative tra i fan e i follower del gioco sandbox. L'evento di YouTube comprenderà annunci importanti e fornirà un aggiornamento su nuovi mob, Minecraft Dungeons e molto altro.

Minecraft Live 2021 terrà una votazione per scegliere un nuovo mob tra i candidati. Inoltre, i giocatori possono anche aspettarsi un annuncio riguardante l'arrivo del tanto atteso aggiornamento: Minecraft Caves & Cliffs, che a sua volta introdurrà nuovi elementi come la generazione di biomi e la generazione di minerali nel gioco.

La diretta sarà trasmessa in streaming online il 16 ottobre sul sito Web ufficiale del gioco e su YouTube. Inoltre, i fan possono anche guardare l'evento sui siti Web dei social media: Facebook e Twitch. L'inizio dell'evento è previsto per le 18:00.

On Oct 16, Minecraft Live is coming to a zombie-inducing screen near you!



Read more about the livest live show, and prepare yourself for the never ever controversial mob vote, block-breaking announcements, and ? of course ? absentminded chickens:



? https://t.co/5FyXpmEExB ? pic.twitter.com/gwJNLi4Pqn — Minecraft (@Minecraft) September 2, 2021

Un'ottima occasione per i fan di lunga data di Minecraft per sapere tutte le novità che verranno introdotte nell'incredibile gioco di successo targato Mojang.

Fonte: Dualshockers