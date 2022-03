Minecraft ospita New York City in scala 1:1! L'incredibile progetto ha coinvolto 2.731 persone

Non sorprende che i videogiochi abbiano subito un aumento di popolarità durante la pandemia e tra questi troviamo senza dubbio Minecraft. Con una serie di semplici blocchi tridimensionali a loro disposizione, i giocatori possono modellare quasi tutto. Ora, un gruppo di persone che fa parte del collettivo "Build the Earth" è riuscito in un'incredibile impresa, ricostruire a grandezza naturale New York City.

In questo progetto il team più numeroso conta 2.731 membri in tutto il mondo, che si dedicano a un unico obiettivo: ricostruire New York City in scala 1:1, con ogni mattone di Minecraft che rappresenta un metro cubo del mondo reale.

Il leader della squadra di New York City è un programmatore di 21 anni di Francoforte, che si chiama Minefact. Inizialmente voleva costruire il suo quartiere a Francoforte utilizzando un generatore che ha sviluppato alla fine del 2019. Tuttavia ha testato il programma su New York City e interi quartieri sono apparsi in scala di grigi sul suo schermo. Grazie all'avvio di Build the Earth nel 2020, Minefact ha deciso di riunire il gruppo di creatori lavorando appunto per costruire New York.

A questa pagina potete dare uno sguardo ad altri screenshot della New York virtuale, ma il sito Build the Earth ha anche altre città che sono state ricostruite.

