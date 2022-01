Minecraft: sparito $1 milione per il progetto NFT non ufficiale 'Blockverse'

Blockverse, un gioco NFT basato su Minecraft è riuscito a vendere 10.000 oggetti da collezione che sono andati esauriti in otto minuti: il guadagno di questi oggetti hanno fruttato circa $ 1,2 milioni agli sviluppatori che ora non sono più reperibili.

Il progetto è stato concepito in modalità play-to-earn e ha raccolto 1,2 milioni di dollari nelle vendite degli NFT: un paio di giorni dopo l'annuncio della vendita i social network non hanno avuto nessuna attività, il sito web è inattivo e il il server Discord dedicato è chiuso. Nonostante ciò, i loro NFT possono ancora essere visualizzati e acquistati su OpenSea, ma senza alcuna informazione ufficiale.

A seguito della truffa, gli utenti interessati che avevano investito nel progetto hanno deciso di creare un nuovo canale Discord per cercare insieme una soluzione. Inoltre, sarebbero stati colpiti anche alcuni collaboratori che sono stati assunti dagli sviluppatori per aiutare a spargere la voce sul progetto. Uno degli sviluppatori Blockverse di nome Kashx è entrato nel server degli interessati cercando di dare una spiegazione, sottolineando che non si trattava di una truffa, ma hanno riscontrato un problema nella gestione della chat dopo il lancio del server.

SOLD OUT IN UNDER 8 MINUTES???!!!



we appreciate all of you for supporting us and our community and cannot wait to start building??



Official Opensea link: https://t.co/7mJGB00iBD pic.twitter.com/klcMnl66Gh — Blockverse (@Blockverse_NFT) January 24, 2022

A statement from the Blockverse Team



Read: https://t.co/5v5nn5bqrK — Blockverse (@Blockverse_NFT) January 28, 2022

Just to be clear:



1. You deleted discord 24 hours after mint

2. You deleted the Minecraft server 24 hours after mint

3. You were basically afk after mint

4. You rugged



If you want to relaunch you will need to doxx or you can accept the community hand over proposal + 200 eth. — kronos (@terpasaurus) January 28, 2022

Un'altra proposta condivisa è stata quella di cedere la proprietà del progetto alla community insieme alle royalties dalla rivendita delle NFT, ma attualmente non si è raggiunto un accordo sulla decisione da prendere. Per adesso i creatori di Blockverse non hanno ancora fatto nessuna dichiarazione. Tutto tace.

