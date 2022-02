Minecraft: la Russia condanna un 16enne che voleva far saltare in aria un edificio governativo nel gioco

La Russia ha condannato un adolescente a cinque anni di carcere per aver complottato per far saltare in aria un edificio governativo. Anche se potrebbe non sembrare fuori dall'ordinario, l'edificio in questione era una ricreazione virtuale all'interno del videogioco Minecraft.

Nikita Uvarov, Denis Mikhailenko e Bogdan Andreyev di Kansk in Siberia sono stati arrestati nel giugno 2020 quando avevano solo 14 anni. Secondo il Moscow Times, il trio è stato arrestato per aver appeso volantini al vero edificio dei Servizi di sicurezza federali (FSB) che definiva l'agenzia "terrorista" e lodava un matematico anarchico che ha scontato sei anni di carcere.

L'FSB ha perquisito i telefoni dei giovani e ha trovato video di loro mentre facevano fuochi d'artificio e presumibilmente lanciavano bottiglie molotov contro un muro. C'erano anche prove di un complotto per far saltare in aria una rappresentazione virtuale dell'edificio dell'FSB che avevano creato in Minecraft. I tre sono stati accusati di aver subito un addestramento allo scopo di svolgere attività terroristiche, una violazione del codice penale della Federazione Russa articolo 205.3. Mikhailenko e Andreyev si sono dichiarati colpevoli delle accuse e sono stati posti agli arresti domiciliari. Uvarov ha negato la sua colpevolezza ed è stato rinchiuso in un centro di detenzione preventiva dove afferma di essere stato sottoposto a pressioni mentali e fisiche per confessare.

La scorsa settimana il tribunale militare orientale nella regione siberiana di Krasnoyarsk ha ritenuto colpevoli tutti i ragazzi. Mikhailenko e Andreyev sono stati condannati rispettivamente a tre e quattro anni con la sospensione della pena, perché hanno collaborato con gli investigatori. Uvarov, ritenuto colpevole di possesso illegale di armi e di aver subito un addestramento per l'attuazione di un atto terroristico, è stato condannato a cinque anni in una colonia penale.

Fonte: The Moscow Times