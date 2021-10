Minecraft : The Wild Update è il prossimo grande aggiornamento

Mojang ha annunciato Minecraft: The Wild Update, un grande aggiornamento in arrivo nel 2022. Questo includerà anche il Deep Dark Biome, rinviato dalla seconda metà dell'aggiornamento Caves & Cliffs di quest'anno.

Alcuni dettagli di altre funzionalità sono stati delineati al Minecon Live, dove abbiamo anche sentito dire che le varie offerte per PC di Minecraft saranno riunite come parte di un "launcher" per PC.

Questo permetterà di caricare le edizioni Minecraft Java e Bedrock da un'unica posizione, con le due versioni in arrivo anche su Xbox Game Pass per PC a novembre.

The Wild Update si concentrerà sul miglioramento dei biomi del mondo del gioco, aggiungendo anche il nuovo bioma Deep Dark sotto la vostra mappa attuale.

Il bioma Deep Dark è stato precedentemente annunciato al Minecon Live 2020 ed era in programma per l'aggiornamento Caves and Cliffs di quest'anno.

Il bioma è l'area più profonda di Minecraft fino ad oggi, al di sotto dell'attuale strato roccioso del gioco. Qui troverete i resti di una civiltà in rovina e inquietanti nemici senza occhi chiamati Guardiani che reagiranno alle vibrazioni.

Tornato in superficie, Mojang ha confermato l'aggiunta di rane, un nuovo bioma di mangrovia e altro ancora.

Il nuovo bioma di mangrovia aggiungerà blocchi di fango, che potrete trasformare in mattoni, oltre a un nuovo tipo di legno.

