Minecraft per Xbox Series X/S potrebbe ricevere a breve il Ray-Tracing

Nonostante sia stato utilizzato come vetrina per le capacità di raytracing di Xbox Series X/S prima del lancio della console nel 2020, Minecraft è rimasto finora privo della tecnologia sulla console.

Sembra però che le cose stiano per cambiare, con la funzionalità ora emersa nell'ultima build del programma Xbox Preview di Minecraft.

Come notato da Tom Warren, senior editor di The Verge, l'ultima versione di anteprima di Minecraft su Xbox Series X/S (attualmente disponibile solo per i membri Xbox Insider) presenta il raytracing come opzione attivabile/disattivabile.

Minecraft with raytracing on Xbox? The latest Minecraft Preview is optimized for Xbox Series S / X and has early raytracing support ? pic.twitter.com/cqH0cuGbtS — Tom Warren (@tomwarren) March 28, 2022

Tuttavia, vale la pena notare che la feature attualmente sembra essere disponibile solo per utenti selezionati, con i report di VGC che affermano che il raytracing non può essere abilitato sulla loro macchina in questo momento, nonostante la presenza dell'opzione.

Il Raytracing ha inizialmente fatto il suo debutto ufficiale in Minecraft nel 2020, quando Microsoft ha collaborato con Nvidia per integrare la funzionalità da utilizzare con le schede grafiche RTX su PC. Come disse all'epoca Digital Foundry, i risultati furono "trasformativi". Su Xbox, tuttavia, la funzionalità è rimasta assente, nonostante Microsoft abbia utilizzato Minecraft come prima vetrina per le capacità di raytracing di Xbox Series X/S.

Fonte: Eurogamer.net.