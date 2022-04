Minecraft per Xbox Series X/S riceverà il ray-tracing? La risposta ufficiale

Microsoft ha iniziato a testare il ray tracing di Minecraft su Xbox all'inizio di questa settimana e ora il gigante del software afferma che si è trattato di un errore e verrà rimosso.

Una versione di anteprima di Minecraft è apparsa per i tester Xbox con ottimizzazioni per le console Xbox Series X/S e la possibilità di abilitare il ray tracing, lasciando così credere che la feature sarebbe arrivata sulle piattaforme next-gen. Tuttavia ora arriva la smentita.

"La precedente build Minecraft Preview disponibile per Xbox Insider includeva inavvertitamente il codice prototipo per il supporto del ray tracing sulle console Xbox", afferma il team di Minecraft in un tweet. "Questo codice del primo prototipo è stato rimosso dall'anteprima e non ci sono i piani per il prossimo futuro di portare il supporto del ray tracing su console".

The previous Minecraft Preview build available to Xbox Insiders inadvertently included prototype code for raytracing support on Xbox consoles. This early prototype code has been removed from Preview and doesn't signal near future plans to bring raytracing support to consoles. — Minecraft (@Minecraft) March 31, 2022

La dichiarazione di Microsoft lascia comunque la porta aperta affinché il ray tracing arrivi su Minecraft per le console Xbox Series X/S.

Fonte: Wccftech