Minecraft un successo anche su YouTube! Ha registrato un totale di un trilione di visualizzazioni

I video di YouTube su Minecraft hanno ora superato un totale combinato di 1 trilione di visualizzazioni. È quanto afferma lo stesso YouTube, che ha creato un sito Web dettagliato che mostra i creatori più popolari e i singoli video in ogni anno della storia del gioco.

YouTube ha raccolto tutti i 12 anni di caricamento e visualizzazione giornalieri di dati dalle decine di migliaia di creatori e milioni di spettatori che hanno interagito con i video di Minecraft per ottenere questi risultati. Per celebrare il traguardo, YouTube ha creato un video musicale contenente riferimenti a numerosi momenti chiave e creatori della community YouTube di Minecraft.

YouTube afferma che se ogni visualizzazione durasse solo un secondo, ciò significherebbe oltre 30.000 anni di tempo di visualizzazione. Rileva inoltre che la velocità con cui si stanno accumulando le visualizzazioni sta crescendo rapidamente, suggerendo che potrebbe non volerci così tanto tempo per raggiungere la soglia dei 2 trilioni. "Come mostrano i nostri dati, ci sono voluti circa otto anni prima che questa community generasse 500 miliardi di visualizzazioni, ma solo altri due circa per raddoppiare e raggiungere un trilione", afferma YouTube.

L'originale Minecraft ha ora venduto oltre 200 milioni di copie. Mentre il gioco spin-off basato sulla posizione Minecraft Earth è stato chiuso a giugno, secondo quanto riferito a causa di problemi relativi al COVID, la versione 2020 di Minecraft Dungeons ha raggiunto 10 milioni di giocatori su tutte le piattaforme supportate questo febbraio.

Fonte: PSU