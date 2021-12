Mistborn, lo scrittore Brandon Sanderson al lavoro su un videogioco

George R.R. Martin è stato coinvolto nello sviluppo del prossimo Elden Ring, ma sembra che non sia l'unico grande autore fantasy che ha qualcosa da fare nell'industria dei giochi. Anche Brandon Sanderson, autore di Mistborn, e colui che ha collaborato nella stesura degli ultimi tre capitoli de La Ruota del Tempo, sta lavorando a un gioco.

Sanderson ha recentemente pubblicato un aggiornamento del blog di fine anno e, mentre parlava dei progetti che sta preparando per il 2022, ha anche toccato brevemente l'argomento videogiochi. Sanderson dice che sta lavorando a un gioco da "alcuni anni" e che il progetto apparentemente non è basato su una delle sue proprietà, ma è invece qualcosa di completamente nuovo.

Per quanto riguarda lo sviluppatore con cui sta lavorando, Sanderson scrive: "È un'azienda di giochi di cui molti di voi avranno sentito parlare, ma probabilmente non quella a cui state pensando in questo momento. Nemmeno quell'altra". Perciò non ci sono molti indizi su quale azienda sia, anzi.

È interessante notare che, secondo Sanderson, questo nuovo gioco apparentemente sarà annunciato nel 2022, perciò non ci vorrà molto prima di scoprire cosa sia.

Fonte: GameInformer